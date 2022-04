Visite thématique “Être femme au camp Philip Morris et dans les cités provisoires” Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Gonfreville-l'Orcher Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher

Seine-Maritime

Visite thématique “Être femme au camp Philip Morris et dans les cités provisoires” Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires, 14 mai 2022, Gonfreville-l'Orcher. Visite thématique “Être femme au camp Philip Morris et dans les cités provisoires”

le samedi 14 mai à Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires

Visite guidée des 2 baraquements qui constituent la Maison du patrimoine et des cités provisoires. Départ toutes les heures.

Jauge limitée à 15 personnes. Réservation conseillée

Pas facile d’être femme dans un camp militaire américain ou dans ces logements d’urgence qui en sont issues après la guerre! Venez découvrir leur quotidien au travers d’anecdotes diverses… Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires 2a rue du 8 mai 1945 76700 Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T15:00:00;2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:00:00;2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher, Seine-Maritime Autres Lieu Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Adresse 2a rue du 8 mai 1945 76700 Gonfreville l'Orcher Ville Gonfreville-l'Orcher lieuville Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Gonfreville-l'Orcher Departement Seine-Maritime

Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Gonfreville-l'Orcher Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gonfreville-lorcher/

Visite thématique “Être femme au camp Philip Morris et dans les cités provisoires” Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires 2022-05-14 was last modified: by Visite thématique “Être femme au camp Philip Morris et dans les cités provisoires” Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires 14 mai 2022 Gonfreville-l'Orcher Maison du Patrimoine et des cités provisoires Gonfreville-l'Orcher

Gonfreville-l'Orcher Seine-Maritime