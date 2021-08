Bougon Musée des tumulus Bougon, Deux-Sèvres Visite thématique du site archéologique “L’exploitation des pierres” Musée des tumulus Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

Visite thématique du site archéologique “L’exploitation des pierres” Musée des tumulus, 16 octobre 2021, Bougon. Visite thématique du site archéologique “L’exploitation des pierres”

Musée des tumulus, le samedi 16 octobre à 14:30

Visite à deux voix sur les exploitations des pierres à la Préhistoire et démonstration de construction de murets en pierre sèche. _En partenariat avec le Conseil de Développement de la Communauté de Communes du Haut-Val-de-Sèvre._

Droits d’entrée + 2 € pour la visite thématique. Pass sanitaire. Inscription obligatoire.

Journées nationales de l’architecture Musée des tumulus La Chapelle, 79800 Bougon Bougon Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bougon, Deux-Sèvres Autres Lieu Musée des tumulus Adresse La Chapelle, 79800 Bougon Ville Bougon lieuville Musée des tumulus Bougon