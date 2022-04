VISITE THÉMATIQUE DU CIAP:”VOYAGE EN MAYENNE, LE TERRITOIRE EN 10 CARTES POSTALES” Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 6 EUR Adrien, un visiteur séjournant en Mayenne a adressé au CIAP dix cartes postales relatant son itinéraire touristique sur des lieux emblématiques du département. Les cartes postales annotées de ses impressions sont accompagnées de remarques énigmatiques sur l’histoire des sites visités. Une belle occasion de (re)découvrir ces lieux au sein de l’exposition permanente du CIAP et de repartir, en guise de souvenir, avec une carte postale. +33 2 43 58 13 00 https://www.chateaudesaintesuzanne.fr/ Adrien, un visiteur séjournant en Mayenne a adressé au CIAP dix cartes postales relatant son itinéraire touristique sur des lieux emblématiques du département. Les cartes postales annotées de ses impressions sont accompagnées de remarques énigmatiques sur l’histoire des sites visités. Une belle occasion de (re)découvrir ces lieux au sein de l’exposition permanente du CIAP et de repartir, en guise de souvenir, avec une carte postale. Château-CIAP 9 rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

