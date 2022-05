Visite thématique : “Des épitaphes britanniques au Chemin des Dames”

Visite thématique : “Des épitaphes britanniques au Chemin des Dames”, 4 septembre 2022, . Visite thématique : “Des épitaphes britanniques au Chemin des Dames”

2022-09-04 – 2022-09-04 Nombreuses sont les traces laissées par le passage des troupes britanniques sur le Chemin des Dames durant la guerre 14-18… RV au départ de la Caverne du Dragon à 14h ! (point de départ pour le Chemin des Dames à bord de son véhicule personnel / durée : 3h) Nombreuses sont les traces laissées par le passage des troupes britanniques sur le Chemin des Dames durant la guerre 14-18… RV au départ de la Caverne du Dragon à 14h ! (point de départ pour le Chemin des Dames à bord de son véhicule personnel / durée : 3h) Nombreuses sont les traces laissées par le passage des troupes britanniques sur le Chemin des Dames durant la guerre 14-18… RV au départ de la Caverne du Dragon à 14h ! (point de départ pour le Chemin des Dames à bord de son véhicule personnel / durée : 3h) OT du Pays de Laon dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville