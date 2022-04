Visite thématique “Découverte des rives du Cher”

Visite thématique “Découverte des rives du Cher”, 24 avril 2022, . Visite thématique “Découverte des rives du Cher”

2022-04-24 09:30:00 – 2022-04-24 11:30:00 Cette balade de 5 km invite à marcher le long de ses berges et à en découvrir les spécificités. À travers pâtures et haies, le Cher s’étire dans la plaine. Cette balade de 5 km invite à marcher le long de ses berges et à en découvrir les spécificités. © Fernand Deroussen dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville