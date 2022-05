Visite Thématique de Sens : Mythes et Légendes du Sénonais

2022-07-10 – 2022-07-10 EUR Un tambour magique qui repousse l'envahisseur, des souterrains sous la cathédrale, une femme enceinte d'un bébé de pierre ? L'histoire de Sens, si riche qu'elle soit, renferme aussi son lot de mystères. Suivez le guide sur la piste des mythes et légendes qui font le piment de la cité de Brennus. Rendez-vous à l'Office de Tourisme.

