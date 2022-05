Visite Thématique de Sens : Les Grandes et Petites Heures de la Cathédrale

La cathédrale a été le témoin d'événements liés à la grande Histoire, heureux comme le mariage de Louis IX en 1234 ou tristes comme les obsèques du Dauphin en 1765.

Mais elle accueille aussi de simples fidèles pour lesquels en 1681 on créa « une garde pour empêcher les mendiants d'importuner les personnes qui assistent aux messes quotidiennes »… Et dans la cathédrale passent également de nombreux visiteurs, anonymes ou célèbres comme Victor Hugo en 1839…

