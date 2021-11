Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Visite thématique, collection Japon Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

**Visites thématiques** Dimanche 21 novembre à 15h Le défi d’Arita, entre prestige et production courante Certificat COVID obligatoire: plus d’informations sur [www.musee-ariana.ch](http://www.musee-ariana.ch)

visite gratuite, entrée payante (12.-/9.- CHF)

Dans le cadre de l’exposition Chrysanthèmes, dragons et samouraïs Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T16:00:00

