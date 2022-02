Visite thématique « Bijoux et parures » Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visite thématique « Bijoux et parures » Musée de Normandie Château Caen

2022-03-20 15:00:00 – 2022-03-20 16:00:00

Caen Calvados Des étoiles plein les yeux, vous découvrirez l’art de se parer en Normandie de la Préhistoire au XXe siècle.

Visite proposée dans le cadre du cycle « Une heure en Normandie » : le 3e dimanche de chaque mois, venez parcourir les collections du musée à travers une nouvelle thématique. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir une partie de l’histoire et du patrimoine de la Normandie.

Tout public, dès 8 ans.

Sur réservation (ouverture des réservations 2 mois avant chaque visite).

mdn-reservation@caen.fr +33 2 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/

