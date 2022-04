Visite thématique avec Corentin Sauvaget : Sauvages du jardin Rions Rions Catégories d’évènement: Gironde

Visite thématique avec Corentin Sauvaget : Sauvages du jardin
Place d'Armes Château Salins
Rions

2022-05-01

Rions Gironde Rions Comestibles, médicinales, décoratives… les fleurs sauvages locales ont de nombreux usages !

A l’occasion du marché aux fleurs, Corentin vous propose une visite naturaliste sur les plantes sauvages et leurs usages. Comestibles, médicinales, décoratives… les fleurs sauvages locales ont de nombreux usages !

