Aisne Derrière l’uniforme des combattants du Chemin des Dames, il y a des hommes, souvent loin de chez eux, qui, avec les talents qui leurs sont propres, tentent de garder leur moral intact et de témoigner de ce qu’ils vivent.

Derrière l'uniforme des combattants du Chemin des Dames, il y a des hommes, souvent loin de chez eux, qui, avec les talents qui leurs sont propres, tentent de garder leur moral intact et de témoigner de ce qu'ils vivent.

Parmi ces hommes, on trouve un certain Guillaume Apollinaire, ou encore l'artilleur Max Ernst. La visite invite à suivre leurs traces en compagnie d'un médiateur culturel. RV à la Caverne du Dragon à 14h ! (durée : 1h)

