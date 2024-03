Visite thématique Au service de la marquise La Motte-Tilly, dimanche 27 octobre 2024.

Visite thématique Au service de la marquise La Motte-Tilly Aube

Les 31 mars, 28 avril, 26 mai, 9 juin, 21 juillet, 18 août, 29 septembre, 27 octobre et 22 décembre 2024 à 14h30 À partir de 10 ans

Oubliez les pièces de réceptions et les meubles de valeur. Nous vous invitons aujourd’hui à venir découvrir le monde des domestiques. Entre entresol et soupente, un monde de petites mains, bien utiles pour faire tourner la maison. 12 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27

fin : 2024-10-27

château de La Motte-Tilly

La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est

L’événement Visite thématique Au service de la marquise La Motte-Tilly a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise