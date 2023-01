Visite Thématique au Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite Thématique au Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère, 29 janvier 2023, Romans-sur-Isère . Visite Thématique au Musée de la Chaussure Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère Drôme Rue Bistour Musée de la Chaussure

2023-01-29 16:00:00 16:00:00 – 2023-01-29 17:56:00 17:56:00

Rue Bistour Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère

Drôme EUR Prenez le temps de découvrir, à l’occasion d’une visite guidée, l’histoire du musée de la Chaussure et laissez-vous surprendre par les histoires et anecdotes livrées au long du parcours de visite ! publicsmusee@ville-romans26.fr +33 4 75 05 51 81 https://www.museedelachaussure.fr/ Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Rue Bistour Musée de la Chaussure Ville Romans-sur-Isère lieuville Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Visite Thématique au Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 2023-01-29 was last modified: by Visite Thématique au Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 29 janvier 2023 Drôme Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme