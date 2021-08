Bougon Musée des tumulus Bougon, Deux-Sèvres Visite thématique “Architectures de bougon : musée et site archéologique” Musée des tumulus Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Venez vous initier aux richesses architecturales du musée et du site archéologique de Bougon. Architecture contemporaine imaginée par Jean-François Milou, et inaugurée en 1993, le Musée des tumulus de Bougon mèle, juxtapose et intègre des bâtiments de différentes époques et de différents styles puis s’efface pour vous guider vers les plus vieilles constructions en pierre d’Europe atlantique. Laissez-vous surprendre par ces pierres témoins du passé funéraire, puis religieux du lieu finalement devenu un espace de conservation du Patrimoine.

Droits d’entrée + 2 € pour la visite thématique. Pass sanitaire. Sur inscription

