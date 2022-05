Visite thématique architecture, sculpture et décor cisterciens en lien avec la nature Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes Catégories d’évènement: Les Rues-des-Vignes

Nord

Visite thématique architecture, sculpture et décor cisterciens en lien avec la nature Abbaye de Vaucelles, 4 juin 2022, Les Rues-des-Vignes. Visite thématique architecture, sculpture et décor cisterciens en lien avec la nature

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Abbaye de Vaucelles

L’architecture cistercienne est tournée vers la nature comme le montre la salle capitulaire avec ses baies ouvertes donnant sur le grand cloître. Les moines cisterciens sont sans doute parmi les plus admiratifs de la création divine.

Entrée libre

L’architecture cistercienne est tournée vers la nature comme le montre la salle capitulaire avec ses baies ouvertes donnant sur le grand cloître. Abbaye de Vaucelles 59258 Les Rues des Vignes Les Rues-des-Vignes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T14:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Rues-des-Vignes, Nord Autres Lieu Abbaye de Vaucelles Adresse 59258 Les Rues des Vignes Ville Les Rues-des-Vignes lieuville Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes Departement Nord

Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-rues-des-vignes/

Visite thématique architecture, sculpture et décor cisterciens en lien avec la nature Abbaye de Vaucelles 2022-06-04 was last modified: by Visite thématique architecture, sculpture et décor cisterciens en lien avec la nature Abbaye de Vaucelles Abbaye de Vaucelles 4 juin 2022 Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes

Les Rues-des-Vignes Nord