Visite thématique : archi romain, archi contemporain ! Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Visite thématique : archi romain, archi contemporain ! Musée Narbo Via, 12 mars 2022, Narbonne. Visite thématique : archi romain, archi contemporain !

Musée Narbo Via, le samedi 12 mars à 11:00

Dans ce parcours, à la fois contemplatif et patrimonial, nous vous proposons des allers et retours entre l’histoire de l’architecture romaine et contemporaine. Scandée par la découverte des monuments de Narbonne à l’époque romaine et de leurs détails architecturaux, la visite vous invite à explorer en détails le bâtiment du Musée, nouvel édifice remarquable de la ville moderne qui rappelle à bien des égards la splendeur passée de la cité antique.

2€, en plus du billet d’entrée

Visite thématique : archi romain, archi contemporain ! Musée Narbo Via Musée narbo via Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse Musée narbo via Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne Departement Aude

Musée Narbo Via Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

Visite thématique : archi romain, archi contemporain ! Musée Narbo Via 2022-03-12 was last modified: by Visite thématique : archi romain, archi contemporain ! Musée Narbo Via Musée Narbo Via 12 mars 2022 Musée Narbo Via Narbonne Narbonne

Narbonne Aude