le dimanche 19 septembre à 14:00

Suivi par un concert de l’Ensemble musical de Sciez sur place, à partir de 16 h. Visite autour du thème, “Un beau matin de 1471 : retour sur une cérémonie de consécration”.. Chapelle de chavannex Route de la chapelle – Chavannex, 74140 Sciez Sciez Haute-Savoie

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

