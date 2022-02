Visite théâtralisée Versailles (d)étonnant Château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Découvrez les lieux emblématiques du château, grâce au regard poétique et au discours imagé de comédiens en situations de handicap. Il vous dévoileront une vision décalée de ces salles et de leurs œuvres, et vous inciteront également à partir à la recherche d’un vocabulaire (d)étonnant tout au long de cette visite théâtralisée.

activité gratuité, pour les groupes (25 personnes maximum par groupe)

Visite théâtralisée conduite par une troupe de comédiens en situation de handicap. Château de Versailles Avenue Rockefeller, 78000 Versailles Versailles Yvelines

