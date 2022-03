Visite théâtralisée : Tocqueville Trip Caen, 9 avril 2022, Caen.

Visite théâtralisée : Tocqueville Trip Caen

2022-04-09 – 2022-04-09

Caen Calvados

La bibliothèque Alexis de Tocqueville accueille une visite théâtralisée de la compagnie Aulofée.

Auloffée Adventure” vous invite pour une expérience insolite et surprenante dans l’incroyable univers de la bibliothèque. Lors de ce voyage à travers le temps, découvrez son identité, son histoire et les trésors qu’elle abrite…

Informations pratiquesDeux séances d’une heure.8 ans et plusInformations complémentaires auprès de la bibliothèque.

+33 2 31 30 47 00 https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/reseau-des-bibliotheques-de-caen-la-mer-accueil.aspx

Caen

