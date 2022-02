VISITE THÉÂTRALISÉE « SUR LES PAS DE LA VELUE » Tuffé Val de la Chéronne, 15 juillet 2022, Tuffé Val de la Chéronne.

VISITE THÉÂTRALISÉE « SUR LES PAS DE LA VELUE » Tuffé Val de la Chéronne

2022-07-15 20:30:00 – 2022-07-15 22:00:00

Tuffé Val de la Chéronne Sarthe Tuffé Val de la Chéronne

Du VIIe siècle, vous apparaîtra Loppa, la fondatrice de l’Abbaye de Tuffé. Elle vous invitera à devenir chevalier pour défendre les plus faibles, apprendre à distinguer le bien du mal, à terrasser comme St Georges le dragon !

Sur les traces de l’ancienne abbaye, cherchez les monstres légendaires qui se cachent dans ces lieux où résonnent encore le chant sacré des moines…

Un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois et des personnages vous aideront à tout savoir sur cette ancienne cité !

Adulte – 7€

Enfant (7 à 12 ans) – 4€

Gratuit pour les moins de 7 ans

Il s’agit d’une visite d’une durée d’environ 1h30. Les visites sont tout public et limitées à des groupes de 40 personnes.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

