VISITE THÉÂTRALISÉE « SUR LES PAS DE LA VELUE » Montmirail, 8 juillet 2022, Montmirail.

VISITE THÉÂTRALISÉE « SUR LES PAS DE LA VELUE » Montmirail

2022-07-08 20:30:00 – 2022-07-08 22:00:00

Montmirail Sarthe Montmirail

Du XIIe siècle, vous apparaîtra un jeune écuyer en quête de devenir chevalier au service de Guillaume Gouët châtelain de Montmirail. Là haut sur ce mont où l’on mire de loin, vous apprendrez à être loyal et courtois. Un chevalier doit servir son roi, sa foi ou sa dame…

Au cœur de la cité, du château et des remparts, les dangers qui guettent le chevalier sont nombreux, soyez attentifs !

Un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois et des personnages vous aideront à tout savoir sur ces trois anciennes cités !

L’aventure vous tente ? Alors n’hésitez pas, devenez Chevalier de la Confrérie de la Velue !

Adulte – 7€

Enfant (7 à 12 ans) – 4€

Gratuit pour les moins de 7 ans

Il s’agit d’une visite d’une durée d’environ 1h30. Les visites sont tout public et limitées à des groupes de 40 personnes.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Du XIIe siècle, vous apparaîtra un jeune écuyer en quête de devenir chevalier au service de Guillaume Gouët châtelain de Montmirail. Là haut sur ce mont où l’on mire de loin, vous apprendrez à être loyal et courtois. Un chevalier doit servir son roi, sa foi ou sa dame…

Au cœur de la cité, du château et des remparts, les dangers qui guettent le chevalier sont nombreux, soyez attentifs !

Un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois et des personnages vous aideront à tout savoir sur ces trois anciennes cités !

L’aventure vous tente ? Alors n’hésitez pas, devenez Chevalier de la Confrérie de la Velue !

Adulte – 7€

Enfant (7 à 12 ans) – 4€

Gratuit pour les moins de 7 ans

Il s’agit d’une visite d’une durée d’environ 1h30. Les visites sont tout public et limitées à des groupes de 40 personnes.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Montmirail

dernière mise à jour : 2021-12-03 par