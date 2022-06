Visite théâtralisée : Sandouville, andrée dans la grande Histoire Sandouville Sandouville Catégories d’évènement: Sandouville

Seine-Maritime

Visite théâtralisée : Sandouville, andrée dans la grande Histoire
2022-08-27

35 Chemin de l'Église Sandouville Seine-Maritime

2022-08-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-27 Sandouville

Seine-Maritime Organisé par Pays d’art et d’histoire. Par la compagnie Touches d’Histoire. Selon un scénario jonché de surprises et de rebondissements, les comédiennes costumées nous entraînent dans un retour aux sources à Sandouville, village estuarien à pan de falaise, où les vestiges gallo-romains dominent la vie industrielle. Le patrimoine vernaculaire et l’histoire local ancrée dans la grande Histoire, sont au cœur de cette visite originale. Durée : 1h30 – Rendez-vous famille (à partir de 7 ans).

Organisé par Pays d'art et d'histoire. Par la compagnie Touches d'Histoire. Selon un scénario jonché de surprises et de rebondissements, les comédiennes costumées nous entraînent dans un retour aux sources à Sandouville, village estuarien à pan de falaise, où les vestiges gallo-romains dominent la vie industrielle. Le patrimoine vernaculaire et l'histoire local ancrée dans la grande Histoire, sont au cœur de cette visite originale. Durée : 1h30 – Rendez-vous famille (à partir de 7 ans).

Réservation obligatoire.

Réservation obligatoire. Sandouville

