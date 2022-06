Visite théâtralisée : Sandouville, andrée dans la grande Histoire

Visite théâtralisée : Sandouville, andrée dans la grande Histoire, 26 juillet 2022, . Visite théâtralisée : Sandouville, andrée dans la grande Histoire



2022-07-26 15:00:00 – 2022-07-26 Organisé par Pays d’art et d’histoire. Par la compagnie Touches d’Histoire. Selon un scénario jonché de surprises et de rebondissements, les comédiennes costumées nous entraînent dans un retour aux sources à Sandouville, village estuarien à pan de… dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville