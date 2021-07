Harfleur Harfleur Harfleur, Seine-Maritime Visite théâtralisée : « Ronde de nuit à la Porte de Rouen » Harfleur Harfleur Catégories d’évènement: Harfleur

Seine-Maritime

Visite théâtralisée : « Ronde de nuit à la Porte de Rouen » Harfleur, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Harfleur. Visite théâtralisée : « Ronde de nuit à la Porte de Rouen » 2021-07-02 21:00:00 – 2021-07-02

Harfleur Seine-Maritime Dans le cadre du Festival Pierres en Lumières Une scientifique fantaisiste reçoit les visiteurs sur le site de la porte de Rouen à Harfleur. Pétillante et drôle, cette Indiana Jones au féminin vous guide sur le chantier de fouilles et vous présente ses dernières trouvailles. Sa passion pour l’histoire d’Harfleur est communicative ! Si vous êtes sages, elle pourrait même vous dévoiler son secret pour faire parler les pierres… Rendez-vou : rue du Pont de Rouen

Accès libre sur réservation uniquement – Jauge limitée

