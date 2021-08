Concarneau Musée de la Pêche Concarneau, Finistère Visite théâtralisée « Retour vers le futur… » Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Visite théâtralisée « Retour vers le futur… » Musée de la Pêche, 19 septembre 2021, Concarneau. Visite théâtralisée « Retour vers le futur… »

le dimanche 19 septembre à Musée de la Pêche

Embarquez avec les comédiens de Cam&Léon et remontez-le temps jusqu’en 1961. Découvrez l’histoire du Musée de la Pêche revisitée avec humour lors d’une visite décalée et instructive.

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

