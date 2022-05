Visite théâtralisée : Regards de femmes, 13 juillet 2022, .

Visite théâtralisée : Regards de femmes

2022-07-13 17:00:00 – 2022-07-13

3 EUR Dégustation de Jurançon à la maison des vignerons. n19h Visite théâtralisée : Et si, pour une fois, nous regardions l’histoire à travers le regard de 4 femmes ? Talèse d ‘Aragon, Agnès de Navarre, Jeanne d’Albret ou la paysanne, Marie Lassoubre vont se succéder pour parler d’elles et de la grande Histoire qu’elles ont traversée. Tantôt puissantes, drôles, touchantes ou courageuses, ces 4 femmes, revisitées de manière actuelle, et souvent décalée, vont vous accompagner sur les chemins de l’Histoire, bien souvent inattendue. Durée : 1h30. Visite conduite par une guide conférencière dont les explications historiques sont mises en perspective d’une manière ludique et originale par une artiste que le public croise au gré de sa visite.

Eclat de Lyre

