Metz Place de la Comédie Metz, Moselle Visite théâtralisée Place de la Comédie Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Visite théâtralisée Place de la Comédie, 19 septembre 2021, Metz. Visite théâtralisée

le dimanche 19 septembre à Place de la Comédie

### Tout droit sorti du XVIIIe siècle, votre guide s’impatiente de vous accueillir à Metz ! Il vous présentera ses grandes réalisations urbaines et vous livrera les mystères qui entourent leur mise en œuvre… Un moment insolite et vivant en compagnie d’un grand nom de l’histoire messine.

Gratuit. Sur inscription. Départ place de la Comédie.

Tout droit sorti du XVIIIe siècle, votre guide s’impatiente de vous accueillir à Metz ! Place de la Comédie Place de la Comédie, 57000 Metz Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Place de la Comédie Adresse Place de la Comédie, 57000 Metz Ville Metz lieuville Place de la Comédie Metz