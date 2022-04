Visite théâtralisée : Pièces de vie Le Havre, 24 juillet 2022, Le Havre.

Visite théâtralisée : Pièces de vie Le Havre

2022-07-24 – 2022-07-24

Le Havre Seine-Maritime

Organisée par Pays d’Art et d’Histoire. Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre.

Remontez le temps pour plonger dans les années 1950 et suivez l’évolution de Madame, de son installation après la guerre dans son nouvel appartement tout confort jusqu’à son émancipation et son désir de travailler.

Entre changement de la place de la femme et naissance de la société de consommation, le spectacle brosse un portrait drôle et intime des Trente glorieuses.

Durée : 50 min

Réservation obligatoire.

Le Havre

