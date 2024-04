Visite théâtralisée Perret la nuit… Le Havre, samedi 27 avril 2024.

Visite théâtralisée Perret la nuit… Le Havre Seine-Maritime

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret Organisé par Pays d’art et d’histoire, avec la compagnie La Sirandane.

Accompagné d’un guide et du comédien Jean-Pierre Guiner, profitez de l’ambiance particulière du crépuscule pour redécouvrir l’architecture de la Reconstruction et rencontrer les grandes figures du Havre d’après-guerre. Règlements de copropriété, articles de presse, interviews et textes littéraires ponctuent la déambulation. Une évocation vivante et savoureuse des années 1950 au Havre !

Durée 2h Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret Organisé par Pays d’art et d’histoire, avec la compagnie La Sirandane.

Accompagné d’un guide et du comédien Jean-Pierre Guiner, profitez de l’ambiance particulière du crépuscule pour redécouvrir l’architecture de la Reconstruction et rencontrer les grandes figures du Havre d’après-guerre. Règlements de copropriété, articles de presse, interviews et textes littéraires ponctuent la déambulation. Une évocation vivante et savoureuse des années 1950 au Havre !

Durée 2h Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 18:00:00

fin : 2024-04-27

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

L’événement Visite théâtralisée Perret la nuit… Le Havre a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie