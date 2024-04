Visite théâtralisée Perret (dé)construit la ville ! Le Havre, dimanche 28 avril 2024.

Visite théâtralisée Perret (dé)construit la ville ! Le Havre Seine-Maritime

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret Organisé par Pays d’art et d’histoire, avec la compagnie Piano à Pouces Théâtre.

De la première pierre de la reconstruction en 1946 à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en 2005, l’oeuvre d’Auguste Perret a fait couler beaucoup d’encre. Mythes, légendes, rumeurs… Tout et son contraire ont été dits sur Le Havre et son centre reconstruit. Pour rétablir la vérité, un duo original et décalé, composé d’une guide-conférencière et d’une comédienne, (dé)construit avec humour les idées reçues !

Durée 2h A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

L'événement Visite théâtralisée Perret (dé)construit la ville ! Le Havre a été mis à jour le 2024-04-04