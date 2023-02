Visite théâtralisée Pérassay OT Pays de George Sand Pérassay Catégories d’Évènement: Indre

Pérassay

Visite théâtralisée, 20 juillet 2023, Pérassay OT Pays de George Sand Pérassay. Visite théâtralisée le bourg Pérassay Indre

2023-07-20 – 2023-07-20 Pérassay

Indre Pérassay Ce spectacle déambulatoire historique dans le village de Perassay créé par la Compagnie l’Oreille à Plumes… Ce spectacle déambulatoire historique dans le village de Perassay créé par la Compagnie l’Oreille à Plumes… +33 2 54 48 22 64 G.Dorin

Pérassay

dernière mise à jour : 2023-02-07 par OT Pays de George Sand

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Pérassay Autres Lieu Pérassay Adresse le bourg Pérassay Indre OT Pays de George Sand Ville Pérassay OT Pays de George Sand Pérassay lieuville Pérassay Departement Indre

Pérassay Pérassay OT Pays de George Sand Pérassay Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perassay-ot-pays-de-george-sand-perassay/

Visite théâtralisée 2023-07-20 was last modified: by Visite théâtralisée Pérassay 20 juillet 2023 Indre le bourg Pérassay Indre OT Pays de George Sand Pérassay Pérassay, Indre

Pérassay OT Pays de George Sand Pérassay Indre