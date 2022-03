Visite théâtralisée par Acta Fabula Musée du château de Dourdan Dourdan Catégories d’évènement: Dourdan

Visite théâtralisée par Acta Fabula

Musée du château de Dourdan, le samedi 14 mai

Musée du château de Dourdan, le samedi 14 mai à 19:00 La troupe Acta Fabula met en scène le château et le musée en théâtralisant les 800 ans d’histoire du site et ses personnages emblématiques. Musée du château de Dourdan Place du Général-de-Gaulle 91410 Dourdan Dourdan Essonne

2022-05-14

