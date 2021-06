Monpazier Bastideum , Musée de Monpazier Dordogne, Monpazier Visite théâtralisée (nocturne) Bastideum | Musée de Monpazier Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

Bastideum | Musée de Monpazier, le samedi 3 juillet à 21:00

Pour l’occasion de la Nuit des Musées, Partez à la rencontre de personnages qui ont marqué l’histoire de la Bastide lors d’une visite théâtralisée aux flambeaux, dégustation offerte de produits locaux dans le jardin médiéval à la fin de la visite. Réservation obligatoire sur notre billeterie en ligne (lien sur notre page facebook).

3 € 50 / personne (gratuit – de 6 ans)

Visite théâtralisée de la Bastide Bastideum | Musée de Monpazier 8 rue Galmot, Monpazier, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Monpazier Dordogne

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:00:00

