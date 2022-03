Visite théâtralisée Musée de l’Ordre de la Libération, 14 mai 2022, Paris.

Visite théâtralisée

Musée de l’Ordre de la Libération, le samedi 14 mai à 21:30

VISITE THÉÂTRALISÉE « DES FEMMES ET DES HOMMES D’EXCEPTION » Laissez-vous conduire dans le musée par cinq grandes figures de la Seconde Guerre mondiale. Vous serez plongés dans la clandestinité de la Résistance intérieure et le poids du système concentrationnaire mais aussi dans l’aventure incroyable des combats en Afrique et de la libération de la France. Ces exemples de courage et de bravoure sont à découvrir en famille, à partir de 8 ans. Ce spectacle est co-écrit par Xavier Depoix et Ambre Kuropatwa de la compagnie Ankréation.

gratuit, sur inscription

Les comédiens vous conduisent à travers le musée. Ils incarnent tour à tour de grandes figures de la Résistance, connues et inconnues.

Musée de l’Ordre de la Libération 129 rue de grenelle 75007 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00