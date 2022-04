Visite théatralisée Musée Chintreuil, 14 mai 2022 18:30, Pont-de-Vaux.

Nuit des musées Visite théatralisée Musée Chintreuil Samedi 14 mai, 18h00, 18h30 entrée libre, sur inscription préalable

Visite théâtralisée avec les CM2 de l’école du Grand Cyprès, sur le thème “qu’est-ce que le beau et le moche ?” Avec la Compagnie 2ème K de figure.

Visites à 18h, 19h30 et 21h

Pour cette moche Nuit des musées Moches, les enfants vous accompagnent dans une visite des collections permanentes avec l’historienne de l’art Mme Pompidou (Séverine Douard) et Mme Poincarré (Claudie Dewynter), en reconversion au musée Chintreuil, pour une visite qui interroge sur le beau et le laid.

L’atelier d’écriture du collège Chintreuil de Pont-de-Vaux a également réalisé quelques cartels qui éclairent certaines oeuvres ou espaces du musée.

Ancien hôtel particulier réaménagé en 1999, le musée Chintreuil surprend par sa qualité et sa diversité de collections : histoire, Beaux Arts, calligraphie et son fameux cabinet de curiosités, avec son veau à deux têtes et son poussin à quatre pattes.

free admission, upon prior registration Saturday 14 May, 18:00, 18:30

Old(Former) mansion redeveloped in 1999, the Chintreuil museum is a surprise by its quality and its diversity of collections: history(story), Fine Arts, calligraphy and its famous cabinet(office) of curiosity, with its calf(veal) in two heads and its chick on all fours.

Visitas a las 18:00, 19:30 y 21:00

Para esta fea Noche de los museos Feos, los niños le acompañan en una visita de las colecciones permanentes con la historiadora del arte Madame Pompidou (Séverine Douard) y Mme Poincarré (Claudie Dewynter), en reconversión al museo Chintreuil, para una visita que cuestiona lo bello y lo feo.

El taller de escritura del colegio Chintreuil de Pont-de-vaux también ha realizado algunos carteles que iluminan algunas obras o espacios del museo.

entrada libre, previa inscripción Sábado 14 mayo, 18:00, 18:30

66 rue de Lattre de Tassigny, 01190 Pont-de-Vaux 01190 Pont-de-Vaux Auvergne-Rhône-Alpes