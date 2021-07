Les Trois-Pierres Les Trois-Pierres Les Trois-Pierres, Seine-Maritime Visite théâtralisée « Mon village, mon quartier » : Les Trois-Pierres Les Trois-Pierres Les Trois-Pierres Catégories d’évènement: Les Trois-Pierres

« Mon village, mon quartier ». Par Touches d'Histoire. Organisée par Pays d'Art et d'Histoire. En suivant les pas de la comédienne costumée qui vous a concocté un scénario dont elle a le secret, vous partez à la découverte d'un bourg aux accents très cauchois. Les graffitis du 15ème siècle sur l'église, le cimetière protestant en cœur de village ou encore son nom atypique ne sont que quelques exemples des curiosités de la commune. A partir de 7 ans. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. Durée : 1h30

