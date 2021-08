Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Visite théâtralisée “Mon village, mon quartier” : Aux sources de Graville Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime "Mon village, mon quartier". Par Touches d'Histoire. Organisée par Pays d'Art et d'Histoire. Ce nouveau parcours vous accompagne dans un quartier chargé d'histoire dont les origines précèdent, de plusieurs siècles, la création du Havre. Depuis la salle des fêtes de William Cargill au secteur reconstruit après-guerre, la visite retrace l'histoire de ce territoire marqué par l'implantation de l'abbaye et vous invite exceptionnellement à pénétrer dans la spectaculaire rotonde du 18ème siècle. Lampe de poche indispensable. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. Durée : 2h

