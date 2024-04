Visite théâtralisée Lignières, mercredi 14 août 2024.

Chaque 14 août, les bénévoles de l’Office de Tourisme ont à cœur de vous faire découvrir un pan de l’histoire ligniéroise. Cette année des jeux olympiques, la visite sera axée sur le sport et les nombreuses disciplines sportives lignéroises. Réservations recommandées.

Depuis une quinzaine d’années, vous avez RDV avec l’Office de Tourisme de Lignières et ses bénévoles pour une soirée théâtralisée avec des saynètes.

Cette année, encore un nouveau parcours autour des jeux olympiques et des différents disciplines sportives lignéroises.

Vous terminerez, comme à l’accoutumée, par un mangement… La réservation est incontournable. EUR.

Début : 2024-08-14

fin : 2024-08-14

32 Grande Rue

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

