Visite théâtralisée « Les mystères de Brest »

Finistère

Visite théâtralisée « Les mystères de Brest » Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest

2021-12-30

2021-12-30 – 2021-12-30 Musée National de la Marine Boulevard de la Marine

Brest Finistère Accompagnés par deux comédiens, relevez les épreuves et découvrez les indices. Une enquête grandeur nature dans les entrailles du château et au cœur de l’histoire de Brest où les apparences sont parfois trompeuses… Création originale du Théâtre de la Coche Interprètes : Guillaume Chave et Kévin Chappe

Textes: Monique Sithamma

Costumes et accessoires : Yasmina Schickler

Durée : 1h30 À partir de 10 ans Pour les vacances de Toussaint inscription à partir du 12 octobre. Sur réservation au 02 98 37 75 51, dans la limite des places disponibles. L'accès au musée national de la Marine se fera sur présentation d'un Pass sanitaire valide pour les visiteurs adultes.

