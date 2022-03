Visite théâtralisée – “Les jardins à travers le temps” Parc du château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand

Côte-d'Or

Visite théâtralisée – “Les jardins à travers le temps” Parc du château de Bussy-Rabutin, 4 juin 2022, Bussy-le-Grand. Visite théâtralisée – “Les jardins à travers le temps”

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de Bussy-Rabutin

Roger de Rabutin, Mme Genièvre Alexis de Salins, Mr le Comte de Sarcus et l’architecte paysagiste des années 1990 seront présents pour vous raconter l’histoire de ces jardins. Remontez le temps et suivez les quatre principaux créateurs des parcs et jardin du monument. Découvrez les enjeux auxquels ils ont dû faire face et laissez le jardin se construire peu à peu devant vos yeux.

Gratuit -25 ans | 3€

Nous vous invitons à nous suivre dans une visite à contre-courant ! Parc du château de Bussy-Rabutin 12 rue du château 21150 Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T11:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T11:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand, Côte-d'Or Autres Lieu Parc du château de Bussy-Rabutin Adresse 12 rue du château 21150 Bussy-le-Grand Ville Bussy-le-Grand lieuville Parc du château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Departement Côte-d'Or

Parc du château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussy-le-grand/

Visite théâtralisée – “Les jardins à travers le temps” Parc du château de Bussy-Rabutin 2022-06-04 was last modified: by Visite théâtralisée – “Les jardins à travers le temps” Parc du château de Bussy-Rabutin Parc du château de Bussy-Rabutin 4 juin 2022 Bussy-le-Grand Parc du château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Bussy-le-Grand Côte-d'Or