Visite théâtralisée Les Gens de Mer Honfleur, 16 juillet 2021, Honfleur.

Visite théâtralisée Les Gens de Mer Quai Lepaulmier Office de Tourisme Honfleur

2021-07-16 15:00:00 – 2021-07-16 Quai Lepaulmier Office de Tourisme

Honfleur Calvados

L’histoire de Honfleur est peuplée de marins, d’explorateurs, de capitaines, de corsaires et de pêcheurs. Depuis 1861 à chaque week-end de Pentecôte les « gens de mer » se rassemblent autour du pèlerinage à Notre Dame de Grâce. Laissez nous vous conter leurs histoires !!! En suivant le guide à travers les ruelles et les quais vous en apprendrez plus sur la prestigieuse histoire maritime de Honfleur. En chemin vous croiserez plusieurs personnages qui vous aideront à mieux comprendre les conditions de création de la Société des Marins au XIX°s, le déroulement de la Fête des Marins et son évolution jusqu’à nos jours.

Inscription nécessaire

L’histoire de Honfleur est peuplée de marins, d’explorateurs, de capitaines, de corsaires et de pêcheurs. Depuis 1861 à chaque week-end de Pentecôte les « gens de mer » se rassemblent autour du pèlerinage à Notre Dame de Grâce. Laissez nous vous…

contact@ot-honfleur.fr +33 2 31 89 23 30 https://visites.ot-honfleur.fr/visites-patrimoine-nature/theatralisee/visite-theatralisee-les-gens-de-mer

L’histoire de Honfleur est peuplée de marins, d’explorateurs, de capitaines, de corsaires et de pêcheurs. Depuis 1861 à chaque week-end de Pentecôte les « gens de mer » se rassemblent autour du pèlerinage à Notre Dame de Grâce. Laissez nous vous conter leurs histoires !!! En suivant le guide à travers les ruelles et les quais vous en apprendrez plus sur la prestigieuse histoire maritime de Honfleur. En chemin vous croiserez plusieurs personnages qui vous aideront à mieux comprendre les conditions de création de la Société des Marins au XIX°s, le déroulement de la Fête des Marins et son évolution jusqu’à nos jours.

Inscription nécessaire

Quai Lepaulmier Office de Tourisme Honfleur

dernière mise à jour : 2022-05-08 par