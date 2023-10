Visite théâtralisée “Légendes et croyances” Les Souterrains de Provins Provins Catégories d’Évènement: ile de france

Provins Visite théâtralisée “Légendes et croyances” Les Souterrains de Provins Provins, 21 octobre 2023, Provins. Le mardi 31 octobre 2023

de 18h00 à 19h30

Du samedi 21 octobre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

samedi

de 18h00 à 19h30

.Tout public. A partir de 8 ans. payant 16€ par personne Venez à la rencontre du “Meneu de loups”, personnage envoûtant aux fabuleuses histoires, dans les mystérieux Souterrains ! L’Office de

Tourisme de Provins et la troupe de théâtre professionnelle « Les

Arlequins » sont heureux de vous proposer cette visite théâtralisée, dans

les mystérieux Souterrains de Provins ! Vous serez

accompagnés par le « Meneu de loups », personnage envoûtant qui vous

contera ses nombreuses histoires de sorcières, de fées, de dragons et de

loups-garous… Si vous

trouvez la sortie du dédale de ces galeries, anciennes carrières ayant servi

par la suite de refuge, entrepôt ou même lieu de réunion de sociétés secrètes…

vous aurez la chance de goûter un breuvage médiéval à la recette bien gardée. Certains

racontent qu’il ferait pousser des ailes… OFFRE EXCLUSIVE Après la visite, prolongez cette délicieuse expérience en dînant dans la cité médiévale. Un apéritif vous sera offert (kir ou diabolo à la rose) chez les restaurateurs situés sur la place du Châtel, sur présentation de votre billet ! Les Souterrains de Provins 3 Rue Saint-Thibault 77160 Provins Contact : +33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://provins.net/legendes-et-croyances-visite-theatralisee/

