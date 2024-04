Visite théâtralisée Le Havre 1940-1944, années de Résistance Le Havre, samedi 7 septembre 2024.

Visite théâtralisée Le Havre 1940-1944, années de Résistance Le Havre Seine-Maritime

Guerres Et Paix, 80ème Anniversaire De La Libération.

En partenariat avec la compagnie La Sirandane.

Cette visite à deux voix, de l’hôtel de ville au quartier Saint-Vincent, retrace de grands événements de cette période et donne la parole aux observateurs, aux poètes, à celles et ceux qui ont résisté et contribué à la Libération du Havre. L’occasion, à travers le récit inédit d’un membre du groupe Le Vagabond bien-aimé, d’évoquer une guerre invisible, une guerre parallèle, une guerre en veston .

Durée 2h public adultes.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Action labellisée par la région Normandie dans le cadre des célébrations du 80ème anniversaire de la Libération.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 15:00:00

fin : 2024-09-07 17:00:00

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

L’événement Visite théâtralisée Le Havre 1940-1944, années de Résistance Le Havre a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie