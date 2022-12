Visite théâtralisée : L’anniversaire du petit Nicolas Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime Le Havre, patrimoine mondial – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Par la Compagnie Piano à Pouces Théâtre. Né en 1940, Nicolas fête aujourd’hui ses 10 ans ! Pour célébrer l’événement, il invite ses amis dans l’appartement tout neuf où sa famille vient d’emménager. Malheureusement, Nicolas est en retard, son rendez-vous chez le dentiste s’éternise… En l’attendant, sa maman fait visiter aux invités son nouveau logement et raconte, en détail, le quotidien du petit garçon. Une visite spectacle qui offre une immersion ludique et interactive dans les années 1950. Pour les enfants, de 7 à 12 ans. Durée : 50 min

Réservation obligatoire.

