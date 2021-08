Visite théâtralisée : laissez-vous conter le Val d’Argent Mairie, 18 septembre 2021, Sainte-Croix-aux-Mines.

Visite théâtralisée : laissez-vous conter le Val d’Argent

Mairie, le samedi 18 septembre à 18:00

### Les visites contées abordent une thématique d’histoire locale sous l’angle théâtral et déambulatoire. Découvrez l’histoire contemporaine du Val d’Argent, des années 1960 à nos jours. Proposée gratuitement durant l’été, les visites contées abordent une thématique d’histoire locale sous l’angle théâtral et déambulatoire. Une visite contée s’effectue en plusieurs étapes. À chaque étape, une scène est jouée par des acteurs en costumes de la Compagnie Mine d’Artgens, puis commentée par un guide du Pays d’Art et d’Histoire. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le service du Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent vous propose une ultime représentation de sa visite contée sur le thème «Laissez-vous conter les origines et le développement du Val d’Argent». Découvrez l’histoire contemporaine du Val d’Argent. De la crise du textile au parc minier, laissez-vous conter plus de 50 années de réalisations à l’échelle de l’intercommunalité.

Gratuit. Sur inscription auprès de l’office du tourisme du Val d’Argent. Départ devant la mairie de Sainte-Croix-aux-Mines. Port du masque obligatoire.

Mairie 37 rue Maurice Burrus, 68160 Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T20:00:00