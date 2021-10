Visite théâtralisée : la visite illuminée Sélestat, 18 novembre 2021, Sélestat.

Visite théâtralisée : la visite illuminée 2021-11-18 – 2021-11-19

Sélestat Bas-Rhin

EUR Les comédiens de “la Caravane des Illuminés” Jérôme Lang et Frédéric Liénard, vous invitent à une visite théâtralisée. Un incursion dans la vie de Beatus Rhenanus et dans ses collections, où il est question de bonne chère et de cet humaniste, en chair et en os. A partir de 12 ans.

Visite théâtralisée sur la vie de Beatus Rhenanus et ses collections à la Bibliothèque Humaniste – à partir de 12 ans

