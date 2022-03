VISITE THÉÂTRALISÉE LA NOCTURNE DU CIMETIÈRE VIEUX Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

VISITE THÉÂTRALISÉE LA NOCTURNE DU CIMETIÈRE VIEUX Béziers, 14 mai 2022, Béziers. VISITE THÉÂTRALISÉE LA NOCTURNE DU CIMETIÈRE VIEUX Béziers

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 22:30:00

Béziers Hérault Cette visite vous invite à une exploration originale, unique, décalée, passionnante et magnifique : la visite du Cimetière Vieux… la nuit, lampe torche en main. Ce n’est pas pour rien qu’on surnomme ce lieu « le Père-Lachaise biterrois » tant il est grandiose. Pour achever de vous en convaincre, imaginez qu’outre le guide, un musicien, un poète, une danseuse vous accompagnent, éclairent à leur manière statues et chapelles.

Réservation obligatoire, places limitées. Cette visite vous invite à une exploration originale, unique, décalée, passionnante et magnifique : la visite du Cimetière Vieux, la nuit, lampe torche en main. Outre le guide, un musicien, un poète, une danseuse vous accompagnent, éclairent à leur manière statues et chapelles.

Réservation obligatoire. Cette visite vous invite à une exploration originale, unique, décalée, passionnante et magnifique : la visite du Cimetière Vieux… la nuit, lampe torche en main. Ce n’est pas pour rien qu’on surnomme ce lieu « le Père-Lachaise biterrois » tant il est grandiose. Pour achever de vous en convaincre, imaginez qu’outre le guide, un musicien, un poète, une danseuse vous accompagnent, éclairent à leur manière statues et chapelles.

Réservation obligatoire, places limitées. Christian Femenias

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

VISITE THÉÂTRALISÉE LA NOCTURNE DU CIMETIÈRE VIEUX Béziers 2022-05-14 was last modified: by VISITE THÉÂTRALISÉE LA NOCTURNE DU CIMETIÈRE VIEUX Béziers Béziers 14 mai 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault