Saint Antoine l'Abbaye
Isère, Saint-Antoine-l'Abbaye
Visite théâtralisée « La médecine médiévale »

Saint-Antoine-l'Abbaye

Visite théâtralisée « La médecine médiévale »
2021-07-07 10:30:00 – 2021-08-25 12:00:00

Et si on parlait de médecine médiévale ? A travers les personnages de Jeannot, malade du mal des ardents, en passant par le moine apothicaire, le novice antonin jusqu'au barbier-chirurgien, la médecine médiévale se dévoile et vous surprend !

