Nièvre EUR 3 3 La Maison ouvre ses portes et dévoile ses moindres recoins, des coulisses aux espaces administratifs, en passant par les loges, la cage de scène, la fosse d’orchestre ou les terrasses.

La compagnie F.O.U.I.C., associée à La Maison, propose des visites théâtralisées animées par deux comédiens.

Les places étant limitées, il est indispensable de réserver.

Samedi 5 février, 8 avril et 13 mai à 14h et à 16h30.

Rendez vous 15 min avant chaque départ dans le hall.

Tarif : 3€.

Réservation au 03.86.93.09.09 La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers

