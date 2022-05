Visite théâtralisée : La Commanderie comme si vous y étiez, 17 août 2022, .

Visite théâtralisée : La Commanderie comme si vous y étiez

2022-08-17 17:00:00 – 2022-08-17

3 EUR Dégustation de Jurançon à la maison des vignerons. n19h Visite théâtralisée : Venez jouer au Moyen Age, et imaginer que vous venez passer une semaine à la Commanderie au 12ème siècle, une sorte de Club Med…iéval.Vous serez accueilli par Jocelyne, la responsable du séjour, qui vous présentera les chambres, le réfectoire, les menus, l’infirmerie … et bien sûr les activités que vous commencerez dès votre arrivée. Et à chaque fois Gabrielle, guide conférencière, se fera fort de faire les liens avec la vie quotidienne au Moyen Age. Une soirée pour en apprendre beaucoup sur le Moyen Age tout en s’amusant. Durée : 1h30.

Eclat de Lyre

dernière mise à jour : 2022-05-12 par